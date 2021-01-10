Sokakta maskesiz dolaşan Kadir Doğulu'nun "Tek başıma yürürken takmıyorum" yanıtı tepki topladı
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Sokakta maskesiz dolaşan Kadir Doğulu'nun "Tek başıma yürürken takmıyorum" yanıtı tepki topladı

10.01.2021 21:40 | Son Güncelleme: 10.01.2021 22:04

Sokakta maskesiz şekilde görüntülenen oyuncu Kadir Doğulu, "Neden maske takmıyorsunuz?" sorusuna "Virüsün havadan bulaştığına dair bir kanıt yok. O yüzden tek başıma yürürken maske takmıyorum" yanıtını vermesi tepki topladı.

Koronavirüs salgının devam ettiği şu günlerde Cihangir'de görüntülenen ünlü oyuncu Kadir Doğulu'nun maskesiz olarak dolaşması dikkatlerden kaçmadı.

"TEK BAŞIMA YÜRÜRKEN TAKMIYORUM"

Muhabirlerin oyuncu Kadir Doğulu'ya "Neden maske takmıyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtla tepki çekti. Doğulu, "Virüsün havadan bulaştığına dair bir kanıt yok. O yüzden tek başıma yürürken maske takmıyorum" ifadelerini kullandı.

HAVA YOLUYLA BULAŞMA MÜMKÜN

Bilim insanlarının Kovid-19 hastalığına yol açan yeni tip koronavirüsün her türünün hava yoluyla bulaşıp bulaşmadığını ve bu bulaşın nasıl olduğuna dair daha detaylı araştırmalar yürütüyor. Ancak şu ana kadar elde edilen bulgular, hava yoluyla bulaşmanın mümkün olduğuna işaret ediyor.

Sokakta maskesiz dolaşan Kadir Doğulu'nun 'Tek başıma yürürken takmıyorum' yanıtı tepki topladı
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