"Sokakta Hayat Var" projesiyle çocukların yüreğine dokunuyorlar

22.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:58

Milli Birlik Cemiyeti Diyarbakır İl Temsilciliği, "Sokakta Hayat Var" sosyal sorumluluk projesiyle sokakta kağıt toplayan çocuklara giyim yardımı yapıyor, onlara her gece çorba ikram ediyor.

Milli Birlik Cemiyeti Diyarbakır İl Temsilcisi Osman Kozan, yaptıkları sosyal sorumluluk projesiyle, sokakta çöp toplayan çocuklara hem giyim yardımı yaptıklarını hem de her gece bir sokakta çorba dağıtıp, çocuklarla sohbet ettiklerini söyledi.

Amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu ifade eden Kozan, "Bazen önlerinden geçip görmediğimiz hayatları, görmek gerekiyor. Kimse hayatını doğarken kendisi seçmiyor. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onlar geleceğe yön verecekler. O yüzden onlara dokunmaktan korkmayın, yüreklerine dokunun. Çünkü biz hep öyle yapacağız." dedi.

Kaynak: AA