Sokakta görenler şok oldu!

Klip çekimleri sırasında giydiği 80 yıl öncesine ait kıyafetler ve makyaj stiliyle halkın arasına karışan Aydilge ve çekim ekibi, insanlarda büyük şaşkınlık yarattı. Gündüz saatlerinde payetli, nostaljik bir davet elbisesi ile sokaklarda gezinen Aydilge, herkesin ilgi odağı oldu.

AYDİLGE'Yİ GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ!

Burak Kılıçkaya tarafından çekilen klipte, 1930'lara ait saç stili, elbise ve makyajla kameralar karşısına geçen Aydilge, klibin senaryosunu ise bizzat kendisi kaleme aldı. Söz ve müziğe Aydilge'ye, düzenlemesi Ozan Sarıboğa'ya, mix ve süpervizörlüğü Alen Konakoğlu'na ait olan ve mastering işlemi Pink Floyd grubunun efsane ses mühendisi Andy Jackson tarafından yapılan Hayat Şaşırtır'ın klibi 25 kişilik bir ekiple ve iki gün boyunca çekildi.Klipte Aydilge, eski bir fotoğraftan canlanarak günümüze gelen bir geçmiş zaman hanımefendisini canlandırdı. Günümüze şaşkınlık içerisinde tepkiler veren , bir yandan da insanlar tarafından şaşkınlıkla karşılanan ''hanımefendi''nin hikayesinin sonunda izleyiciyi bir de sürpriz bekliyor.

Kaynak: Bültenler