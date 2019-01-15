Sokakta Doğum Yapan Köpeğe Sahip Çıktılar

Malatya'nın Arguvan ilçesinde sokakta doğum yapan sokak köpeği ve 6 yavrusunu gören bir genç, köpeklerin sıcak bir yuvaya götürülmesi için saatlerce başında bekledi.

Arguvan ilçesinde gece saatlerinde sokakta yeni doğum yapmış köpeği gören Deniz Karaca isimli genç, bu duruma duyarsız kalmadı. Üşüyen anne köpeğin üstünü örten genç, ayrıca bulduğu yiyecekleri de köpeklere verdi.

Durumdan Arguvan Belediyesini de haberdar eden Karaca, "Kıraathane önünde köpeğin doğurduğunu gördüm, yavruları görünce çok üzüldüm. Anne köpeğe yiyecek bıraktım. Yavruları da bu sırada annelerinden süt emmeye çalışıyordu" dedi.

Köpeklerin soğuktan üşümemesi için üzerilerine örtü attığını da belirten Karaca, "İlçe halkına seslenmek istiyorum ne olur bu hayvanlara yardım edin. Yazıktır, günahtır köpekleri aç ve susuz bu soğuk günlerde dışarıda bırakmayalım. Hayvanlara sahip çıkalım" şeklinde konuştu.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş'ın talimatı ile hemen harekete geçen belediye ekipleri de sokakta doğum yapan anne ve yavrularını araç ile alarak sıcak bir alana götürdü. Burada mama, su gibi ihtiyaçları karşılanan hayvanlar aşıları da yapıldıktan sonra Malatya Büyükşehir Belediyesine ait barınağına bırakıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA