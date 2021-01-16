Sokakta bacağından bıçaklanmış cesedi bulundu
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Sokakta bacağından bıçaklanmış cesedi bulundu

16.01.2021 10:46 | Son Güncelleme: 16.01.2021 10:57
Sokakta bacağından bıçaklanmış cesedi bulundu

ORDU'nun Altınordu ilçesinde Erol Ünlü'nün (48), sokak ortasında bacağından bıçaklanmış cesedi bulundu.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde Erol Ünlü'nün (48), sokak ortasında bacağından bıçaklanmış cesedi bulundu. Aşırı kan kaybından yaşamını yitirdiği belirlenen Ünlü ile en son birlikte görülen C.K. (45) tutuklandı.

Olay, önceki gece ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta bir kişinin kanlar içinde yerde yattığını görenler, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, Erol Ünlü olduğu belirlenen kişinin bacağından bıçaklandığını ve kan kaybından öldüğünü tespit etti. Ünlü'nün cenazesi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Ünlü'nün bıçaklandığı akşam yanında olduğu iddia edilen C.K.'yi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Sokakta bacağından bıçaklanmış cesedi bulundu
Sokakta bacağından bıçaklanmış cesedi bulundu
Sokakta bacağından bıçaklanmış cesedi bulundu
Sokakta bacağından bıçaklanmış cesedi bulundu
Sokakta bacağından bıçaklanmış cesedi bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet BAYRAK

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