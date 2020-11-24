Sokaklarda tek başında yaşıyordu! Cansız bedeni dere kenarında bulundu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kimsesiz bir adam dere kenarında ölü bulundu.

Sabah saatlerinde dere kenarında İlkay Tekbaş (45) ölü olarak bulundu. Bir vatandaşın yerde yatan şahsı gördükten sonra durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

SOKAKLARDA TEK BAŞINA YAŞIYORDU

Acil 112 tarafından yapılan kontrollerde kişinin öldüğü tespit edildi. İlkay Tekbaş'ın cansız bedeni otopsi için adli tip kurumuna gönderildi. Tekbaş'ın sokaklarda yaşadığı, yakınlarının ise İstanbul'da olduğu öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Talihsiz adam böyle bulundu;

Kaynak: İhlas Haber Ajansı