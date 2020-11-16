Sokak ortasında vahşet! Baldızına laf attığı için tartıştığı şahıslar boğazını kesti
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Sokak ortasında vahşet! Baldızına laf attığı için tartıştığı şahıslar boğazını kesti

16.11.2020 11:32 | Son Güncelleme: 16.11.2020 12:30

Kuşadası'nda iki kişi, baldızına laf attıkları için kendilerini uyaran Fırat Kölemen'i boğazından bıçakladı. Genç kadını ise bacağından yaralayıp kaçtı.

Aydın Kuşadası'nda Fırat Kölemen (35) yanında bulunan baldızına laf attıkları için tartıştığı iki kişi tarafından bıçakla boğazı kesilerek vahşice öldürüldü. Korkunç olayda kendisine laf atılan Vade Bacak ise ayağından yaralandı.

İKİ ÇOCUK YETİM KALDI

Yeni Asır'ın haberine göre; akıllara durgunluk veren olay, Kuşadası İlçesi Ege Mahallesi Saklıkent Sitesi önünde meydana geldi. Fırat Kölemen, çalıştığı restorandan izin alarak iş yerinden ayrıldı. Bir süre sonra baldızı Vade Bacak ile Ege Mahallesi Saklıkent Sitesi önünde buluşan Kölemen, bu sırada yanlarına gelen Adem Akbalık ve Batuhan Dinler ile Bacak'a laf attıkları iddiasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Batuhan Dinler, üzerinde taşıdığı bıçağı Fırat Kölemen'in boğazına sapladı. Daha sonra da Vade Bacak'ı bacağından bıçakladı. Fırat Kölemen kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fırat Kölemen'in, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

ORMANLIK ALANDA YAKALANDILAR

Cinayetten sonra kaçan Adem Akbalık ve Batuhan Dinler Kuşadası Asayiş Büro Amirliği ekiplerinde Pilav Dağı eteklerinde ormanlık alanda yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sokak ortasında vahşet! Baldızına laf attığı için tartıştığı şahıslar boğazını kesti
Haber Yorumları (10)
FAKO: Noluyor be Meksika da döndü ülke
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SENCE DE ÖYLE DEGİLMİ: İdam Şart Hem de Şartdız Şurtsuz
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OKTAY: ALLAH BÖYLE İNSANLARI MUSALLAT ETMESİN. AMİN. YA ÖLECEN YA ÖLDÜRECEN BAŞKA SEÇENEK BIRAKMIYORLAR ALLAH MUHAFAZA.
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