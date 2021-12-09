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Sokak ortasında tartıştığı kadının boğazını sıktı

Sokak ortasında tartıştığı kadının boğazını sıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ISPARTA (İHA) – Isparta'da bir şahıs, sokak ortasında tartıştığı kadının boğazını sıktı.

ISPARTA (İHA) - ISPARTA (İHA) – Isparta'da bir şahıs, sokak ortasında tartıştığı kadının boğazını sıktı. Yaşanan Kavga, olay yerine gelen polisin müdahalesiyle son buldu.

Olay, Isparta kent merkezinde bugün öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında tartışmaya başlayan bir erkek ve kadın arasında itiş kakış yaşandı. Şahsın kadının boğazını sıkması üzerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis sevk edildi. Polis gelinceye kadar kalabalığa aldırmayan ikili tartışmaya devam etti. Olay yerine gelen polis ekipleri taraflara müdahale ederek kavgayı ayırdı. Birbirlerinden şikayetçi olmayınca uyarılan çift bölgeden uzaklaştırılırken, yaşananlar bir vatandaş tarafından görüntülendi. - ISPARTA

Sokak ortasında tartıştığı kadının boğazını sıktı

Sokak ortasında tartıştığı kadının boğazını sıktı

Sokak ortasında tartıştığı kadının boğazını sıktı

Sokak ortasında tartıştığı kadının boğazını sıktı

Sokak ortasında tartıştığı kadının boğazını sıktı

Sokak ortasında tartıştığı kadının boğazını sıktı

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