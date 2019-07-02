Sokak ortasında kanlı hesaplaşma... İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı

ANKARA - Ankara'da bir kişi, aralarında alacak-verecek meselesi olduğu iddia edilen birine sokak ortasında kurşun yağdırdı.

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Caddesindeki bir kafenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Deniz Yıldız, elinde silahla kafenin önüne geldi. Yıldız, kafenin önünde buluştuğu Mehmet isimli şahısla tartıştı. Tartışmanın ardından silahına davranan Deniz Yıldız, Mehmet isimli şahsa 6 el ateş etti. Mehmet isimli şahıs aldığı kurşunlarla yaralanarak yere düştü.

Silah seslerini duyup olay yerine gelen vatandaşlar, yaralıya dakikalarca kalp mesajı yaptı. Deniz Yıldız ise olayın ardından silahını havaya kaldırarak olay yerine gelen polislere teslim oldu. Bu anlar, kameralara yansıdı.

Şahısların arasında alacak-verecek meselesi olduğu da iddia edildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA