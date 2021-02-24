Sokak ortasında erkek arkadaşının darbettiği genç kızı vatandaşlar kurtardı
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Sokak ortasında erkek arkadaşının darbettiği genç kızı vatandaşlar kurtardı

24.02.2021 09:18 | Son Güncelleme: 24.02.2021 09:40
Sokak ortasında erkek arkadaşının darbettiği genç kızı vatandaşlar kurtardı

Kadıköy'de sokak ortasında erkek arkadaşı tarafından darp edildiği iddia edilen genç kız çevredeki vatandaşların araya girmesi sonucu kurtarıldı.

Dün akşam saatlerinde Kadıköy Osmanağa'da meydana gelen olayda kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın, kız arkadaşına hakaret ettikten sonra dövdüğünü gören vatandaşlar duruma müdahale etmek için çiftin yanına gitti.

YAPILAN UYARILARA ALDIRIŞ ETMEDİ

İkilinin arasına giren vatandaşlar kız arkadaşını döven şahsa uyarılarda bulunurken, genç erkek yapılan uyarılara aldırış etmeyip, yaşanan olaya kimsenin karışmamasını söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis memuruna şikayetçi olmadığını söyleyen genç kız ise erkek arkadaşıyla birlikte olay yerinden uzaklaşarak gözden kayboldu.

Sokak ortasında erkek arkadaşının darbettiği genç kızı vatandaşlar kurtardı

ŞİKAYETÇİ OLMAMASI TEPKİ ÇEKTİ

Genç kızın şikayetçi olmaması ise vatandaşların tepkisine yol açtı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sokak ortasında erkek arkadaşının darbettiği genç kızı vatandaşlar kurtardı
Sokak ortasında erkek arkadaşının darbettiği genç kızı vatandaşlar kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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