Sokak Köpeklerini Öldürene Para Vadeden Belediye Başkanı Hapis Cezası Aldı

Brezilya'nın Santa Cruz do Arari şehrinin eski belediye başkanı Marcelo Pamplona, halka öldürdükleri sokak köpekleri başına para ödedi. İnsanların bazıları köpekleri yaptıkları deniz araçları ile suyun üzerine götürüp araçları devirerek öldürdü bazıları da bağladıkları köpekleri ormanlara götürüp açlıktan ölmelerine sebep oldu.

EVCİL KÖPEKLERİ DE ÖLDÜRDÜLER

Hakkında soruşturma açılan başkan, şehri sokak köpeklerinin sebep olduğu hastalıklara karşı korumak için böyle bir şey yaptığını söylemesine rağmen bazı evcil hayvan sahipleri köpeklerinin para için çalınıp öldürüldüğünü iddia ettiler.

20 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Belediye başkanı mahkeme tarafından 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kardeşi ve olaya karışan bir kaç kişi daha iki ve üç yıl arasında değişen hapis cezaları aldı.