Sokak Köpeklerini Öldürene Para Vadeden Belediye Başkanı Hapis Cezası Aldı
Brezilya'da sokak köpekleri başına halka para vadedip binlercesinin ölümünden sorumlu belediye başkanı 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Brezilya'nın Santa Cruz do Arari şehrinin eski belediye başkanı Marcelo Pamplona, halka öldürdükleri sokak köpekleri başına para ödedi. İnsanların bazıları köpekleri yaptıkları deniz araçları ile suyun üzerine götürüp araçları devirerek öldürdü bazıları da bağladıkları köpekleri ormanlara götürüp açlıktan ölmelerine sebep oldu.
EVCİL KÖPEKLERİ DE ÖLDÜRDÜLER
Hakkında soruşturma açılan başkan, şehri sokak köpeklerinin sebep olduğu hastalıklara karşı korumak için böyle bir şey yaptığını söylemesine rağmen bazı evcil hayvan sahipleri köpeklerinin para için çalınıp öldürüldüğünü iddia ettiler.
20 YIL HAPİS CEZASI ALDI
Belediye başkanı mahkeme tarafından 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kardeşi ve olaya karışan bir kaç kişi daha iki ve üç yıl arasında değişen hapis cezaları aldı.
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Başkent Ankarada başıboş köpeklerden sokaklarda yürüyemiyoruz yolda 9000 kişiyi köpek ısırıyor. Başvurduğumuz bütün yetkililer sorumluluğu başkasına atıyor. Böyle insan hakkı herşeyin üstündedir diyen bir başkan da Ankaraya lazım.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Akademisyen denen x şahıs , ne ayaksinCevap Yaz Yayından Kaldır
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ölen köpekleride çin e kacırırken yakalanmışlar neden acba çin özellıkle anlayan varmı abuşlarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Sokak köpekleri olmasaydı hırsızlık olayları 3-4 kat artardı.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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kocaman tebriklerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr BRAVO BU ISIN BIRDE ÖTEKI DÜNYASI VAR DAHA O KÖPEKLER KENDILERINI ÖLDÜRENLERDEN HAKLARINI ALACAK ALLAH O MASUMLARAIN HAKKINIDA SORACAK O CANILERDEN YANI TOPRAGIN ÜSTÜNDEKI CEZABITIGINDE ALTINDA KI CEZADANDA KURTULAMAYACAKSIN TÜRKIYEDEDE BU UYGULANMALI KÖPEKJ ALIP BESLEMEYIP SONRADA YA SOKAGA YADA ÖLDÜRENLEREDE AGIR CEZA VERILMELIDIRCevap Yaz 4 Yayından Kaldır