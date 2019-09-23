Sokak köpekleri okulun maskotu oldu

23.09.2019 17:45

Düzce'de bir ortaokulun idarecileri tarafından çocuklarda hayvan sevgisinin geliştirilmesi amacıyla sahiplenilen üç sokak köpeği okulun maskotu oldu.

Düzce TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Muhsin Celep, yeni eğitim öğretim yılının başlamasından kısa süre sonra okul çevresinde üç sokak köpeği gördü.

Celep, çocukların da köpeklere ilgi göstermesi üzerine durumu öğrenci velisi olan Düzce Hayvan Hakları Derneği üyesi Didem Aksoy'a anlattı.

Bunun üzerine hayvanların okulun arka kısmında bulunan alanda barınması için Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne başvuran Aksoy, aşılarını yaptırdıktan ve kulübe temin ettikten sonra köpekler için yeni bir yaşam alanı oluşturdu.

"Garip", "Genç" ve "Kibar" ismi verilen köpekler, ders aralarında çocukların ilgi odağı haline geldi.

"Köpekleri sahiplenmenin çocuklar üzerinde olumlu etkisi oldu"

Okul müdürü Muhsin Celep, yaptığı açıklamada, köpekleri sahiplenmenin çocuklar üzerinde çok olumlu etkilerini gördüklerini söyledi.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Düzce Hayvan Hakları Derneği ile hayvanların sahiplenilmesi ve onlara yeni bir yaşam alanı oluşturulması konusunda ortak çalışma yaptıklarını aktaran Celep, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin bu konuda sorumluluk kazanarak hayvanlara sahip çıkmaları amacıyla böyle bir proje yaptık. Çocuklarımız çok mutlu, sokak hayvanlarımız mutlu. Biz de mutluyuz. İnsanın doğasında vardır hayvan sevgisi. Bu bir kuş, balık ya da sokak köpeği olabilir. Biz bu çalışmayla hem çocuklara hayvan sevgisini aşılıyoruz hem de diğer canlılarla dünyayı ortak kullanmayı öğretmeyi hedefliyoruz. Sokak hayvanları için de sağlıklı bir şekilde, hijyenik bir ortamda barınmalarını sağlamak amacıyla yapılan iki yönlü bir proje oldu."

"Bu tür projelere desteklerimiz devam edecek"

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü orman mühendisi Esin İpek de okul yönetiminin çok güzel bir projeye imza attığını belirterek, "Birkaç hayvanımızı sokaktan kurtarmış olduk. Biz de kulübe desteğiyle projeye ortak olduk. Bu tür projelere desteklerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Düzce Hayvan Hakları Derneği Üyesi Didem Aksoy ise projenin diğer okullara örnek olmasını istediğini dile getirerek, "Bütün okulların sokak köpeği sahiplenmesini isterim. Hem çocuklarımız hayvan sevgisiyle büyüsün hem de hayvanların barınacak bir yeri olsun. Hayvanlarla büyüyen çocuklar gerçekten çok fazla merhamet sahibi oluyor. Sorumluluk duyguları çok fazla gelişiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA