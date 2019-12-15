: Sokak köpekleri için yamaca "yuva" açtırdı - NİĞDE

15.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 15.12.2019 11:54

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde kullanılmayan eski çöplük alanını temizleten Belediye Başkanı Serkan Güzel, alandaki yamaca yaklaşık 50 oyuk açtırarak, sokak köpeklerinin soğuk kış günlerinde korunacakları bir alan oluşturdu.

Serkan Güzel, geçen kış, kızlarıyla gece sokak köpeklerine yem vermek için gittiği Çiftlik-Yeşilgölcük arası 1600 rakımlı Selekin mevkisindeki eski çöplük alanında hayvanların üşüdüğünü görünce, bu yıl hayvanların çetin geçen kış aylarında üşümemesi için yamaca yaklaşık 50 oyuk açtırdı.

Güzel, kullanılmayan çöplük alanı temizletip dezenfekte ettirdikten sonra yemlik ve suluk da yaptırarak belediye ve hayvanseverler yardımıyla köpekleri besliyor.

Belediye işlerinden vakit buldukça alana gelen Güzel, köpeklerle ilgileniyor, onları elleriyle besliyor.

Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katı Atık Birliği'nin kurulmasıyla bu alana çöp dökmenin yasaklandığını söyledi.

Alanda çöplük olduğu dönemde çok sayıda köpek yaşadığını belirten Güzel, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar buraya yemek artıkları filan getirip köpekleri besliyordu. Kışın sert geçtiği zamanlar gece kızlarımla ekmek atmaya buraya geldik, hayvanlar açtır diye. O gece 'yüksek yerlerin altını açarsak, hayvanlar barınabilir' diye düşündüm. 'Bu kış artık geçti, bir daha ki yaza burayı halledelim en azından köpekler sıcakta, üzerlerine yağmur, yaş değmeden çamurda kalmadan başlarını sokabilecekleri bir yuvaya kavuşurlar' diye düşünmüştük. O günkü düşüncemizi bugün gerçekleştirdik."

Güzel, "hayvanın karnı tok olduğu zaman, sırtına da yaş değmediği zaman kolay kolay üşümez" atasözünü hatırlatarak, açtırdıkları oyuklarda hayvanların hiçbirinin üzerine kolay kolay yaş değmeyeceğini ve ıslanmayacağını anlattı.

"Burası artık köpeklerin 'köyü' oldu"

Hayvanların beslenmesini ilçe halkı, belediye ve hayvanseverlerin yaptığına dikkati çeken Güzel, "Belediye personelimiz sürekli içme sularını temin ediyor. İçme suları için variller yaptık, itfaiyemiz her gün su bırakıyor. Yemek kapları yaptık, fırınlardan artan bayat ekmekleri, yemekhanelerden artan yemekleri bırakıyorlar. Bu vesileyle burada hep beraber köpekleri besliyoruz. Burası artık köpeklerin 'köyü' oldu. Doğal ortamda, kendi hallerinde yaşıyorlar. En azından yeme içme ve barınma yerleri hallolmuş oldu." diye konuştu.

Güzel, sokak hayvanları adına belediye olarak hesap açtırdıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Havale ücreti vermeden açtırdığımız hesaba ücret yatırabilirler. Biz de bu parayla mama desteği vereceğiz. Yine hayvanseverlerin internette 'Niğde beslenme grubu' diye hesabı var. Oraya mama desteği yaparlarsa bu hayvanlar hiç bir şekilde aç kalmaz. Yatacak yerleri var, biz de elimizden geldiği kadar sahip çıkıyoruz. Belediyemizin imkanları ölçüsünde bu hayvanlara sahip çıkmaya çalışacağız."

Kaynak: AA

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