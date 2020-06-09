Apartman sakinlerinin beslediği anne kedi ve yavrularını sokak köpekleri telef etti Balıkesir'de apartman sakinleri tarafından beslenen anne kedi ve yavruları, sokak köpekleri tarafından telef edildi. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki 3 sokak köpeği, çevredeki vatandaşların baktığı anne ve yavru sokak kedilerine saldırdı. 3 kedi telef olurken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, sabah saatlerinde 600 Evler Mahallesi Pirenlik Sokak'ta bulunan apartmanın arka bahçesinde meydana geldi. Yaklaşık 3 ay önce bahçeye gelen hamile kedi, bahçede doğum yaptı. Apartman sakinleri ise anne ve yavru kedilere sahip çıkarak, kedileri beslemeye başladı. KEDİLERİ BESLEMEK İÇİN İNDİĞİNDE ACI TABLO İLE KARŞILAŞTI Sabah saatlerinde kedileri beslemek için bahçeye çıkanlar, kedilerin telef edildiğini fark etti. Bunun üzerine iş yerinin, bahçeyi gören güvenlik kameralarını inceleyen hayvanseverler, kedilerin bahçeye gelen sahipsiz 3 sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayarak, telef edildiğini gördü. KAMERA OLAN BİTENİ KAYDETTİ Güvenlik kamerasınca anbean kaydedilen görüntülerde, köpeklerin bahçeye gelip, kedilere saldırdığı ve ısırdıkları kedileri yerden yere vurarak telef ettikleri görüldü. Kaynak: DHA