Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan yaşlı kadın canını zor kurtardı
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Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan yaşlı kadın canını zor kurtardı

29.09.2020 20:18 | Son Güncelleme: 29.09.2020 20:22
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan yaşlı kadın canını zor kurtardı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, komşusuna ziyarete giden Hamide Yalçın (76), sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, komşusuna ziyarete giden Hamide Yalçın (76), sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Sol bacağından yaralanan yaşlı kadın, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında kırsal Bahçeyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre komşusunu ziyarete giden Hamide Yalçın, bir anda sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Sol bacağından aldığı yara ile düşen yaşlı kadın, kendini köpekten kurtarmak istese de başaramadı. Yaşlı kadının sesini duyan komşuları yardımına koşarak köpeği uzaklaştırdı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yalçın, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Öte yandan, mahalle sakinleri son zamanlarda artan başı boş köpeklerin vatandaşlara saldırdığını ifade ederek, yetkililere haber verdiklerini ancak bir çözüm bulunamadığını dile getirdi.


Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan yaşlı kadın canını zor kurtardı
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan yaşlı kadın canını zor kurtardı
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan yaşlı kadın canını zor kurtardı
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan yaşlı kadın canını zor kurtardı
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan yaşlı kadın canını zor kurtardı
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan yaşlı kadın canını zor kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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