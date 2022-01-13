Sokak köpeğini av tüfeği ile vuran kişiye 1286 TL para cezası

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde av tüfeği ile sokak köpeğini yaralayan Y.Ş.ye (54), hayvana kötü muamele suçundan 1286 TL para cezası kesildi.

Sarıgöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine yaptığı çalışmada, Sarıgöl'ün kırsal Şeyhdavutlar Mahallesi'nde yaşayan Y.Ş.'nin, bir sokak köpeğini av tüfeği ile vurarak yaraladığını belirledi. İhbar üzerine bölgeye giden zabıta ekipleri, gövdesine çok sayıda saçma isabet eden yaralı köpeği veterinere götürdü. Polis tarafından gözaltına alınan Y.Ş.'nin olayda kullandığı av tüfeğine de el konuldu. Hayvana kötü muamele suçundan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre 1286 TL para cezası kesilen Y.Ş., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Vehbi Sarıhan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet