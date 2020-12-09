Sokak köpeği ve 14 yavrusuna hayvanseverler sahip çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sokak köpeği ve 14 yavrusuna hayvanseverler sahip çıktı

09.12.2020 15:57 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:00
Sokak köpeği ve 14 yavrusuna hayvanseverler sahip çıktı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde bir grup hayvansever, beslenme sıkıntısı çeken sokak köpeği ile 14 yavrusuna sahip çıktı.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde bir grup hayvansever, beslenme sıkıntısı çeken sokak köpeği ile 14 yavrusuna sahip çıktı. Hayvanseverler, evlerinden getirdikleri yiyeceklerle köpek ve yavrularını besliyor.

Gelibolu'da sokak hayvanlarını düzenli olarak besleyen hayvanseverler Semra Seyhan Aksel, Nurhayat Kaçak, Zerrin Ekın ve Sevda Uzun, Eğritaş mevkiinde sokak köpeği ile dünyaya getirdiği 14 yavrusunun bakımını üstlendi. Gönüllüler, evlerinden getirdikleri yiyeceklerle köpek ve yavrularını beslemeye başladı. Gönüllülerden Semra Seyhan Aksel, "Biz gönüllü hayvanseverler olarak ilçedeki çeşitli noktalarda bulunan sokak hayvanlarını düzenli olarak besliyoruz. Bu 14 yavru ve anneyle de Eğritaş mevkiinde karşılaştık. Yavrular çok olunca anne hepsini besleyemiyor. Başlarda anne, yavrularına yaklaştırmıyordu. Sonraları alıştı. Şimdi diğer köpeklerle birlikte bu 14 yavruyu da özel olarak besliyoruz. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle birçok iş yerlerinin kapalı olmasından dolayı sokak hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Bu sokak canlarına arkadaşlarla birlikte bu görevimiz devam edecek" dedi.


Sokak köpeği ve 14 yavrusuna hayvanseverler sahip çıktı
Sokak köpeği ve 14 yavrusuna hayvanseverler sahip çıktı
Sokak köpeği ve 14 yavrusuna hayvanseverler sahip çıktı
Sokak köpeği ve 14 yavrusuna hayvanseverler sahip çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ZELOVA

İlgili Haberler

Çuvalda ölüme terk edilen 12 yavru köpeği, hayvanseverler kurtardı
Çuvalda ölüme terk edilen 12 yavru köpeği, hayvanseverler kurtardı
Annesi kaybolan yavru köpeklere belediye ekipleri sahip çıktı
Annesi kaybolan yavru köpeklere belediye ekipleri sahip çıktı
Son dakika haberleri | Polis ve hayvanseverler sokak hayvanları için sokaklarda
Son dakika haberleri | Polis ve hayvanseverler sokak hayvanları için sokaklarda
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Perihan Savaş Hakan Taşıyan
Spor Sörloth Erol Bulut Serdar Aziz Sergen Yalçın Ali Palabıyık
Tüm Haberler Psg Hakem Aralık Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokak köpeği ve 14 yavrusuna hayvanseverler sahip çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 16:01:27. #1.15#
title