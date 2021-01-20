Sokak köpeği ile 6 yavrusunu donmaktan kurtarıp, sahiplendi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde fabrika müdürü Yusuf Altıntaş, karlı havada donmak üzereyken bulduğu köpek ile 6 yavrusunu sahiplendi.

İnegöl ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasının müdürü Yusuf Altıntaş, iş yerinin karşısındaki araziden köpek sesi geldiğini fark etti. Hemen sesin geldiği yöne giden Altıntaş, bir köpek ile 6 yavrusunun kar içinde donmak üzere olduğunu gördü. Altıntaş, köpekleri iş yerine getirip, yanan sobanın yanına yerleştirerek donmaktan kurtardı. Köpekleri sahiplenen Altıntaş, soğuk havalarda zor şartlar altında kalan sokak hayvanları için açık alanlara yiyecek bırakılması çağrısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ