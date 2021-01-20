Sokak köpeği ile 6 yavrusunu donmaktan kurtarıp, sahiplendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Sokak köpeği ile 6 yavrusunu donmaktan kurtarıp, sahiplendi

20.01.2021 11:51 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:57
Sokak köpeği ile 6 yavrusunu donmaktan kurtarıp, sahiplendi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde fabrika müdürü Yusuf Altıntaş, karlı havada donmak üzereyken bulduğu köpek ile 6 yavrusunu sahiplendi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde fabrika müdürü Yusuf Altıntaş, karlı havada donmak üzereyken bulduğu köpek ile 6 yavrusunu sahiplendi.

İnegöl ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasının müdürü Yusuf Altıntaş, iş yerinin karşısındaki araziden köpek sesi geldiğini fark etti. Hemen sesin geldiği yöne giden Altıntaş, bir köpek ile 6 yavrusunun kar içinde donmak üzere olduğunu gördü. Altıntaş, köpekleri iş yerine getirip, yanan sobanın yanına yerleştirerek donmaktan kurtardı. Köpekleri sahiplenen Altıntaş, soğuk havalarda zor şartlar altında kalan sokak hayvanları için açık alanlara yiyecek bırakılması çağrısında bulundu.

Sokak köpeği ile 6 yavrusunu donmaktan kurtarıp, sahiplendi
Sokak köpeği ile 6 yavrusunu donmaktan kurtarıp, sahiplendi
Sokak köpeği ile 6 yavrusunu donmaktan kurtarıp, sahiplendi
Sokak köpeği ile 6 yavrusunu donmaktan kurtarıp, sahiplendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Meral Akşener Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Şener Hande Erçel Şeyma Subaşı
Spor Okan Buruk Mesut Özil Josef De Souza Mert Hakan Yandaş İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Ankara Hastane Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokak köpeği ile 6 yavrusunu donmaktan kurtarıp, sahiplendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 11:57:41. #1.14#
title