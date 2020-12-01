Sokak kısıtlaması öncesi Kadıköy'de son durum

SOKAĞA çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala Kadıköy 'de normalde yaşanan insan yoğunluğundan eser yoktu. Kameralara caddede yaşanan araç trafiği ve sokaklarda dolaşan vatandaşlar yansıdı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Anadolu Yakası'nın en yoğun noktalarından biri olan Kadıköy'de kalabalıktan eser kalmadığı görüldü. Kapanan kafe ve restoranlar sadece paket servis yaparken, bazı vatandaşların sokaklarda dolaştığı görüldü.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı