Sokak kısıtlaması öncesi Kadıköy'de son durum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

Sokak kısıtlaması öncesi Kadıköy'de son durum

01.12.2020 19:29 | Son Güncelleme: 01.12.2020 19:34
Sokak kısıtlaması öncesi Kadıköy'de son durum

SOKAĞA çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala Kadıköy'de normalde yaşanan insan yoğunluğundan eser yoktu.

SOKAĞA çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala Kadıköy'de normalde yaşanan insan yoğunluğundan eser yoktu. Kameralara caddede yaşanan araç trafiği ve sokaklarda dolaşan vatandaşlar yansıdı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Anadolu Yakası'nın en yoğun noktalarından biri olan Kadıköy'de kalabalıktan eser kalmadığı görüldü. Kapanan kafe ve restoranlar sadece paket servis yaparken, bazı vatandaşların sokaklarda dolaştığı görüldü.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Korona vakaları yine tedirgin edici boyutta! Bugün günlük ölüm sayısı yine rekor kırdı
Korona vakaları yine tedirgin edici boyutta! Bugün günlük ölüm sayısı yine rekor kırdı
Koronadan daha beter! Uzmanlar dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı
Koronadan daha beter! Uzmanlar dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı

- İstanbul
Sokak kısıtlaması öncesi Kadıköy'de son durum
Sokak kısıtlaması öncesi Kadıköy'de son durum
Sokak kısıtlaması öncesi Kadıköy'de son durum
Sokak kısıtlaması öncesi Kadıköy'de son durum
Sokak kısıtlaması öncesi Kadıköy'de son durum
Sokak kısıtlaması öncesi Kadıköy'de son durum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kadıköy ve Üsküdar'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı, sokaklar boşaldı
Kadıköy ve Üsküdar'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı, sokaklar boşaldı
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Taksim'de yoğunluk
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Taksim'de yoğunluk
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi metrobüs ve yollarda yoğunluk oluştu
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi metrobüs ve yollarda yoğunluk oluştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Alaattin Çakıcı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Beyonce Enes Batur İbrahim Büyükak
Spor Falcao Okan Buruk Tolga Ciğerci Abdullah Avcı Robert Prosinecki
Tüm Haberler Kar Çocuk Pazar Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokak kısıtlaması öncesi Kadıköy'de son durum - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 19:34:04. #1.14#
title