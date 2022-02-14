SOKAK KEDİSİNİ TEKMELEYİP HAVAYA FIRLATTI

KEPEZ, ANTALYA (DHA) - Antalya'da yolda yürüyen iki kişiden biri, kaldırımda önünden geçen sokak kedisini tekmeleyip havaya fırlattı. 2 metre havaya fırlayıp yere düşen hayvan korkarak kaçarken, o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hayvanseverlerin tepkisini çeken olay, Antalya'nın Kepez ilçesi 75. Yıl Caddesi'nde gece yarısı yaşandı. Kaldırımda yürüyen iki kişiden biri, arkalarından gelen bir kedinin önlerine geçtiğini farketti. Sokak kedisi tam önüne geldiğinde tekme atınca, hayvan iki metre havaya fırlayıp düştü. Sokak kedisi, korkarak uzaklaştı. Kim olduğu bilinmeyen kişinin kediye uyguladığı şiddet bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kedinin yaşadığı 'tekmeli' şiddet görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı ve hayvanseverlerin büyük tepkisine neden oldu.

Demirören Haber Ajansı - Güncel