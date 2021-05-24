Sokak hayvanlarına özel ciğer kebap
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Sokak hayvanlarına özel ciğer kebap

İhlas Haber Ajansı / Samet Doğru - Haberler | Güncel

Sokak hayvanlarına özel ciğer kebap Bursa'nın meşhur ciğercisi pandemiden bu yana 600 sokak hayvanını kendi hazırladığı ciğer ile besliyor Onun aracını gören köpekler camlara atlıyor Bursa'da bir esnaf pandemi başından bu yana sokakta yaşayan 600 köpeği kendi hazırladığı ciğer ile besliyor.

Sokak hayvanlarına özel ciğer kebap

Bursa'nın meşhur ciğercisi pandemiden bu yana 600 sokak hayvanını kendi hazırladığı ciğer ile besliyor

Onun aracını gören köpekler camlara atlıyor

BURSA - Bursa'da bir esnaf pandemi başından bu yana sokakta yaşayan 600 köpeği kendi hazırladığı ciğer ile besliyor.

25 yıldır Bursa'da yaşayan ve ciğercilik yapan Ali Koçak, pandeminin ilk günlerinde edindiği alışkanlığı sürdürüyor. Şehirden uzak noktalarda yaşayan ve yiyecek bulmakta zorlanan başta köpekler olmak üzere sokak hayvanlarını düzenli olarak kendi hazırladığı ciğer ile besleyen Koçak'ın aracını gören köpekler yolunu keserek aracının önüne atlıyor. Farklı noktalardan temin ettiği akciğerleri ve kemikleri önce kaynatan ve aracına dolduran Koçak, özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günleri seçerek hayvanların aç kalmaması için büyük gayret sarf ediyor.

Sokak hayvanlarını beslemenin kendisine mutluluk verdiğini anlatan Ali Koçak, "Pandeminin ilk günlerinde sokağa çıkma kısıtlamalarında bir iki kez hayvanlara yiyecek verdik. Sonra bu bizde alışkanlık yaptı. Hayvanlarla aramızda bir bağ oluştu. Hayvanlara yiyecek vermek kadar güzel bir maneviyatın olmadığını düşünüyorum. Ben bunu herkese tavsiye ediyorum. İnsanlar strese girdiklerinde, bunaldıklarında bir parça yiyecek ile hayvanlara verebilirler. Ev artıklarını çöpe atmayarak hayvanları doyurabiliriz" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamaları olduğu günleri özellikle tercih ettiklerinin altını çizen Koçak, "Kısıtlamalarda insanlar pikniğe gitmiyor ve şehirden uzak yaşayan hayvanlar aç kalıyor. Bizim anlaştığımız kasaplardan akciğerleri alıyoruz ve haşlayarak hayvanlara veriyoruz. Kesinlikle çiğ et vermeyin. Biz 5-6 noktada düzenli beslemeler yapıyoruz. Onların dışına çıkamıyoruz. Çıktığımız zaman yetişmemizin imkanı yok. Kısıtlamaların olduğu her gün beslemeleri yapıyoruz. Belirlenen noktalarda 600-700'e yakın beslediğimiz hayvanımız vardır" ifadelerini kullandı.

Sokak hayvanlarına özel ciğer kebap
Sokak hayvanlarına özel ciğer kebap
Sokak hayvanlarına özel ciğer kebap
Sokak hayvanlarına özel ciğer kebap

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Samet Doğru

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