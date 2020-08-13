Sokak hayvanlarına MamaMatik hizmeti
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Sokak hayvanlarına MamaMatik hizmeti

Konak Belediyesi, sokakta yaşayan can dostlar için MamaMatik uygulaması başlattı.

Sokak hayvanlarına MamaMatik hizmeti
13.08.2020 10:11 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:31

Konak Belediyesi, sokakta yaşayan can dostlar için MamaMatik uygulaması başlattı. Parklara yerleştirilen MamaMatikler sayesinde vatandaşlar kedi ve köpekleri kolaylıkla besleyebilecek.

Konak Belediyesinin şehrin sevimli sakinleri sokak hayvanları için yürüttüğü çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Pandemi döneminde özellikle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde düzenli olarak sokak hayvanlarını besleyerek yalnız bırakmayan Konak Belediyesi, şimdi de MamaMatik ile can dostların hizmetinde. Özellikle çocuklarına hayvan sevgisi aşılamak ve bilinçlendirmek isteyen Konaklıların memnun kalacağı MamaMatikler sayesinde hem minikler bilinç kazanacak hem de can dostların karnı doyacak. İlk etapta üç noktada pilot uygulama olarak başlayacak MamaMatik, gelecek talep doğrultusunda yaygınlaştırılacak.

Taze mama, temiz su

Sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin mama ve su ihtiyacını karşılayacak olan MamMatiklerin çalışma sistemi ise oldukça kolay. Cihazın altında bulunan iki ayrı bölmenin birinde mama, diğerinden ise su bulunuyor. Bir liralık madeni paranın hazneye yerleştirilmesi ile çalışan MamaMatik, her seferinde mama ve su verirken, "Teşekkür Kartı" bölmesinden de sevimli teşekkür kartları çıkıyor. Bakımı ve temizliği düzenli olarak yapılan MamaMatiklerde her zaman taze mama ve temiz su bulunuyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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