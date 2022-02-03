Sokak hayvanlarına 500 kilo yem dağıtıldı - Haberler
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Sokak hayvanlarına 500 kilo yem dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sokak hayvanlarına 500 kilo yem dağıtıldı

DÜZCE (İHA) – Soğuk havalarda yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yönelik yem dağıtımı kapsamında belirlenen noktalara 500 kilo kuru yem dağıtıldı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Soğuk havalarda yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yönelik yem dağıtımı kapsamında belirlenen noktalara 500 kilo kuru yem dağıtıldı.

Düzce'de etkili olan soğuk havalarda yem bulmakta zorluk çeken hayvanlara yönelik yem dağıtım çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Vali Cevdet Atay'ın çağrısı sonrasında harekete geçen Tarım ve Orman Müdürlüğü, Jandarma Çevre Timi, Düzce Belediyesi ve Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Düzce'de devam eden kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Sanayi Bölgesi, Çöplük Mevkii, Dedeler ve Taşköprü Eski çöplük mevkilerinde sokak hayvanlarına 500 kilogram kuru yem dağıtıldı. Sokak hayvanlarına yönelik yemleme çalışmaları ilgili kuruluşların katılımları ile devam edecek. - DÜZCE

Sokak hayvanlarına 500 kilo yem dağıtıldı

Sokak hayvanlarına 500 kilo yem dağıtıldı

Sokak hayvanlarına 500 kilo yem dağıtıldı

Sokak hayvanlarına 500 kilo yem dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Sokak Hayvanları, Jandarma, Tarım, Düzce, Yerel, Haber

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