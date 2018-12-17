Sokak Hayvanları İçin Sosyal Sorumluluk Projesi

Gaziantep'te bir hayvanseverin çabası ile sokak hayvanları için Yaşam Merkezi yapılıyor. Merkezin ihtiyaçları ise öğrencilerin okul harçlıkları ve öğretmenlerin desteği ile gideriliyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hayvansever Bekir Şentürk'ün çabaları ile belediye tarafından sokak hayvanları için Yaşam Merkezi inşa ediliyor.İslahiye Milli Eğitim müdürlüğü ise ilçe genelindeki okullarda başlattığı "Can Dostlarımıza Sıcak Bir Yuva" isimli sosyal sorumluluk projesi ile destek veriyor. Proje kapsamında İslahiye Opet Anadolu lisesi pilot okul seçildi. İslahiye Opet Anadolu Lisesi öğrencileri harçlıkları ile yaşam merkezinin ihtiyaçlarını temin ederken, öğrencilere öğretmenleri de imkanları ölçüsünde destek veriyor.

Okul Müdürü Ebru Kuş, "Can dostlarımıza sıcak bir yuva projesinde olmak çok güzel belediyenin ve gönüllülerin açtığı ve inşaatı devam eden bu yaşam merkezindeki canların yaşam şartlarını düzelmek için bu projeye katıldık Okul Aile birliğimiz,öğrenci temsilcilerimiz,velilerimiz ve öğrencilerimiz çok itinalı bir çalışma yürütmekteler. Barınağın şartları dahada yaşanır bir hale geldiği düşünüyoruz ancak bu kadarla da kalmayıp hayvanların ilaç ve aşı gibi ihtiyaçlarını da temin edebilecek konuma getirmek istiyoruz. İşin maddi boyutuna hiç bakmadan hem bu hayvanlara sahip çıkabilmek hem de öğrenciler için hayvan sevgisi anlamında bir ders olmasını istedik. Öğrencilerimizi buraya getirdiğimizde, bu hayvanların gözlerindeki müteşekkir bakışları, gözlerindeki masumiyeti ve merhameti gördüler. Bu bizlere hayat dersi olarak ömür boyu yeter.

Biz bu kıvılcımı yaktık, ateşin tüm ilçeyi saracağını düşünüyoruz" dedi

Öğrencilerin okul harçlıkları ile destek olduğu projede henüz ihtiyaçların bitmediğini de belirten Okul Müdürü Kuş, "Desteğe devam edeceğiz ama projenin biraz daha büyümesi gerekmektedir. Aynı zamanda okullar buraya öğrenci getirdiklerinde bunun bir ders olduğunu görecekler. Bizler öğrencileri buraya getirdiğimizde tekrar okula götürmemiz zor oluyor. çünkü buradan ayrılmak istemiyorlar. Bu hayvanları yakından görüp korkularını yeniyorlar. İçlerindeki merhamet duyguları meydana çıkıyor" ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin ise "İlçemizde yapımı devam eden bir hayvan yaşam merkezi vardı bizlerde bu yaşam merkezine neler yapabilriz İlçe Milli Eğitim müdürlüğü olarak nasıl katkıda bulunabilriz düşüncesi ile pilot okul olarak seçerek, yaşam merkezini ziyaret ettik. Katkı için fikir alışverişinde bulunduk ve öğrencilerin destekleri ile eski battaniye temin edildi. Okul harçlıkları ile merkezin imarına destek olan çocuklar, ailelerinin de kampanyaya katılımını sağladı. Öğretmenlirimiz de kendi imkanları ile projeye destek oldu. Çok anlamlı ve soğuk kış günlerinde insanın içini ısıtan bir proje oldu. Diğer okullarımız da destek olmak istiyor. Sırayla isteyen okullarımız da bu kampanyaya katılabilecek. İlçe genelinde yaygınlaşacak olan proje tüm Türkiye ye örnek olacak bir sosyal proje haline dönüşecek" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA