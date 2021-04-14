Sokak hayvanları için esnaftan askıda mama projesi
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Sokak hayvanları için esnaftan askıda mama projesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sokak hayvanları için esnaftan askıda mama projesi

Üsküdar'da bulunan bir pet shop sahibi, hem maddi sıkıntı yaşayan evcil hayvan sahiplerine destek olmak hem de sokak hayvanlarının beslenmesi için "askıda mama" uygulamasını hayata geçirdi.

Üsküdar'da bulunan bir pet shop sahibi, hem maddi sıkıntı yaşayan evcil hayvan sahiplerine destek olmak hem de sokak hayvanlarının beslenmesi için "askıda mama" uygulamasını hayata geçirdi. Hayvan sahiplerinin maddi sıkıntılarından dolayı evcil hayvanlarına mama parası bulamayıp sokağa atmasını engellemeyi hedefleyen iş yeri, askıda mama projesini sosyal medyadan yürütüyor.

Üsküdar'a bağlı Libadiye Caddesi'nde pet shop işleten Atakan Bilgin'e sponsor olan Adnan Baş, yeni tip korona virüs salgını sürecinde yiyecek bulamayan sokak hayvanları için 'askıda mama' uygulamasını başlattı. Uygulama ile hayvanseverlerin verdiği destekle alınan yiyecekler, Türkiye'nin her bir noktalarına ulaştırılıp ihtiyaç sahiplerine veriliyor. İş yeri sahibi Atakan Bilgin, uygulama kapsamında hem sokak hayvanlarının beslenmesini amaçlıyor, hem de korona virüs sürecinde vatandaşların maddi sıkıntılarından dolayı evcil hayvanlarına mama parası bulamayıp sokağa atmasını engellemeyi hedefliyor. Askıda mama projesi, sosyal medyada üzerinden yürütülüyor.

İş yeri sahibi Atakan Bilgin, "Şu an sürecimiz çok harika gidiyor. İlk başlarda şakayla karışık olarak başladık biz bu projeye. Şu an Türkiye'nin birçok yerinden talep almaya başladık. Projemiz çok iyi durumda. Mama ihtiyacı olan, tamamıyla ücretsiz mama isteyen bir dünya insanlarımız oluyor. Mağazamıza geldikleri takdirde herkese mama veriyoruz" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL

Sokak hayvanları için esnaftan askıda mama projesi
Sokak hayvanları için esnaftan askıda mama projesi
Sokak hayvanları için esnaftan askıda mama projesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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