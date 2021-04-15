Sokak dostlarına zehirli saldırı
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Sokak dostlarına zehirli saldırı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sokak dostlarına zehirli saldırı

Kütahya'nın Simav ilçesinde yapılan zehirli saldırı sonucu 5 köpeğin öldürüldüğü bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde yapılan zehirli saldırı sonucu 5 köpeğin öldürüldüğü bildirildi.

Simav Belediyesi civarında gerçekleşen çirkin saldırıyı yapanların yakalanması için çalışma başlatıldı. Simav Belediye Başkanı Adil Biçer "İnsanlıktan nasibini almamış, vicdan yoksunu kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından, belediyemiz civarında bulunan 5 sokak dostumuz, ne yazık ki zehirlenerek öldürülmüştür. Sorumluların bir an önce tespit edilerek, adalet önünde hesap vermeleri için, Simav Belediyesi olarak bu vahşetin peşini bırakmayacağız. Konu hakkında bilgisi olan vatandaşlarımızın, Simav Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçmelerini rica ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Sokak dostlarına zehirli saldırı
Sokak dostlarına zehirli saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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