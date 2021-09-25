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Sokağı ringe çevirdiler: Tekme tokat kavga eden arkadaşlarını ayırmak yerine izlediler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sokağı ringe çevirdiler: Tekme tokat kavga eden arkadaşlarını ayırmak yerine izlediler Bir grup genç, birbirlerine öldüresiye döven iki arkadaşın kavgasını "boynunu sık, kafasına vur" şekilde tezahürat tutarak görüntüledi Arnavutköy'de parkta gezintiye çıkan bir gruptaki iki genç arasında...

Sokağı ringe çevirdiler: Tekme tokat Kavga eden arkadaşlarını ayırmak yerine izlediler

Bir grup genç, birbirlerine öldüresiye döven iki arkadaşın kavgasını "boynunu sık, kafasına vur" şekilde tezahürat tutarak görüntüledi

İSTANBUL - Arnavutköy'de parkta gezintiye çıkan bir gruptaki iki genç arasında kavga çıktı. İki genç birbirini öldüresiye döverken, arkadaşları ise "boynunu sık, kafasına vur" şekilde tezahürat tutarak onları görüntüledi.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Şehir Parkında meydana geldi. İddiaya göre, 7-8 arkadaş dolaşmak için parka gitti. Parka giden arkadaşlardan ikisi önce ağız dalaşı yaptı sonra tekme ve yumruklarla öldüresiye birbirine saldırdı. Birbirine saldıran iki arkadaşı diğer arkadaşları ayırmak yerine cep telefonlarını çıkararak kayıt altına almaya başladı. Videoda arkadaşlarına "boynunu sık, kafasına vur" gibi tezahürat ettikleri de görüldü.

Sokağı ringe çevirdiler: Tekme tokat kavga eden arkadaşlarını ayırmak yerine izlediler

Sokağı ringe çevirdiler: Tekme tokat kavga eden arkadaşlarını ayırmak yerine izlediler

Sokağı ringe çevirdiler: Tekme tokat kavga eden arkadaşlarını ayırmak yerine izlediler

Sokağı ringe çevirdiler: Tekme tokat kavga eden arkadaşlarını ayırmak yerine izlediler
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