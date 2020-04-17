Sokağı çıkması yasak torunlarını kahvaltıya götürürken kaza yaptı: 6 yaralı
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Vahdettin, Samsun, 3. Sayfa

Sokağı çıkması yasak torunlarını kahvaltıya götürürken kaza yaptı: 6 yaralı

Samsun'da korona virüs tedbirlerinden dolayı sokağa çıkması yasak olan ve evde sıkılan torunlarını kahvaltı yapmaya götüren şahsın aracının tır ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

17.04.2020 12:04 | Son Güncelleme: 17.04.2020 12:05
Sokağı çıkması yasak torunlarını kahvaltıya götürürken kaza yaptı: 6 yaralı

Samsun'da korona virüs tedbirlerinden dolayı sokağa çıkması yasak olan ve evde sıkılan torunlarını kahvaltı yapmaya götüren şahsın aracının tır ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vahdettin K., korona virüs tedbirleri kapsamında 18 yaşından küçüklerin sokağa çıkmasının yasak olması üzerine günlerdir evlerinde sıkılan torunlarını kızının evinden alıp kendi evine kahvaltı yapmaya götürürken kullandığı 55 FM 698 plakalı otomobil ile Hasan A. idaresindeki 01 KL 642 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Vahdettin K. ile aynı araçta bulunan Belgin D., Ayşe K., Nisa K.(14), İsa K.(9) ve Efe İ.(9) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yapan otomobil sürüsü Vahdettin K., çocukların sokağa çıkmasının yasak olmasının kendisine hatırlatılması üzerine, "Kadıköy Mahallesi'nde kızımın evi var. Benim evim de tepede Yeşildere'de. Çocukları kahvaltıya götürüyordum. Çocukları dışarı çıkarmadım, yürütmüyordum. Eve götürüp kahvaltı yaptıracaktım. Dışarıda kalma gibi bir durumumuz yok. Çocukları arabayla kahvaltıya götürüp oradan da tekrar evlerine bırakacaktım" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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