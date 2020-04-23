Sokağa çıkmayan çocuklar, 23 Nisan'ı evlerinde kutluyor (2)
EVLER TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDIİçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında getirdiği 4 günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı kentlerden Eskişehir'de sokaklar boş kaldı.
23.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:54
EVLER TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında getirdiği 4 günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı kentlerden Eskişehir'de sokaklar boş kaldı. Yasağa genel olarak uyulan kentte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle binalar, Atatürk fotoğrafları, Türk bayrakları ve balonlarla donatıldı.
Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,-
Kaynak: DHA