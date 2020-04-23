Sokağa çıkmayan çocuklar, 23 Nisan'ı evlerinde kutluyor (2) EVLER TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDIİçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında getirdiği 4 günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı kentlerden Eskişehir'de sokaklar boş kaldı.

EVLER TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında getirdiği 4 günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı kentlerden Eskişehir'de sokaklar boş kaldı. Yasağa genel olarak uyulan kentte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle binalar, Atatürk fotoğrafları, Türk bayrakları ve balonlarla donatıldı.

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,-

Kaynak: DHA