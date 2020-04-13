Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Kadıköy Meydan havadan görüntülendi Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Kadıköy Meydan havadan görüntülendi Kadıköy Meydan yine boş kaldı Sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından Kadıköy Meydanı bu sabah havadan görüntülendi.

Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Kadıköy Meydan havadan görüntülendi

Kadıköy Meydan yine boş kaldı

İSTANBUL - Sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından Kadıköy Meydanı bu sabah havadan görüntülendi. Görüntülerde Kadıköy Meydanın haftanın ilk gün boş olduğu görüldü.

Hafta sona sokağa çıkma yasağının ardında haftanın ilk günü Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi. Haftanın ilk günü vatandaşların evde kal çağrıları sonrası dışarı çıkmadığı görüldü. Kadıköy Meydanını havadan çekilen görüntülerinde sokakta çok sayıda insan olduğu ve bir hayli boş olduğu görüldü.

Kaynak: İHA