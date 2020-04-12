Sokağa çıkma yasağından muaf olanlar işlerine gitmeye devam ediyor
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İçişleri Bakanlığı, İstanbul

Sokağa çıkma yasağından muaf olanlar işlerine gitmeye devam ediyor

Sokağa çıkma yasağından muaf olanlar işlerine gitmeye devam ediyor Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de İstanbul'un cadde ve sokaklarında benzer görüntüler oluştu.

12.04.2020 10:46 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:49
Sokağa çıkma yasağından muaf olanlar işlerine gitmeye devam ediyor

Sokağa çıkma yasağından muaf olanlar işlerine gitmeye devam ediyor

İSTANBUL - Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de İstanbul'un cadde ve sokaklarında benzer görüntüler oluştu. Kentin her noktası sessizliğini korurken yasaktan muaf olan vatandaşlar, yine erken saatlerde işlerine gitmek üzere yollardaydı.

İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında aldığı karar doğrultusunda önceki gece saat 24.00'ten itibaren 30 büyükşehir ve Zongoldak'ı da kapsayan sokağa çıkma yasağı, ikinci günde de sürüyor. Yasağın ilk gününde olduğu gibi bugün de mega kent İstanbul'un cadde ve sokaklarında büyük bir sakinlik yaşanıyor. Yasağın etkisiyle cadde ve sokaklar tamamen boşaldı. Yasak kapsamındaki meslek gruplarında çalışanlar ise işlerine gitmek için evlerinden çıkıyor.

Yasaktan muaf olanlar görevinin başında

Hekim olduğunu ve hastanedeki nöbetinden döndüğünü belirten Faruk İkizoğlu, "Ben de yasaktan muafım. Nöbetten çıktım şimdi mesaim bitti. Şimdi de evime gidiyorum. Yasağın hafta sonunda geçerli olması salgının yayılmasını bir nebze de olsa azaltacağını düşünüyorum. Tabi sınuçlar hemen yansımıyor tabloya. Toplum olarak 3-4 gün sonra bunun sonuçlarını göreceğiz" şeklinde konuştu.

Lojistik sektöründe çalışan Yılmaz Sarı ise "Kargo taşımacılığı yapıyoruz. Biz de yasaktan muafız. İlaçları, kitleri biz taşıyoruz. Sokağa çıkma yasağının da olması çok iyi" dedi.

Sokağa çıkma yasağından muaf olanlar işlerine gitmeye devam ediyor

Kaynak: İHA

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