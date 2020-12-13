Sokağa çıkma yasağında bu kez kuşları yalnız bırakmadılar
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Sokağa çıkma yasağında bu kez kuşları yalnız bırakmadılar

13.12.2020 15:07 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:24

Sokağa çıkma yasağında bu kez kuşları yalnız bırakmadılar Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkma kısıtlamasında bu sefer kuşları yalnız bırakmadı, sahile yem bıraktı.

Sokağa çıkma yasağında bu kez kuşları yalnız bırakmadılar

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkma kısıtlamasında bu sefer kuşları yalnız bırakmadı, sahile yem bıraktı.

Ortahisar Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu duyarlılık göstererek kuşları aç bırakmadı. Vefa Sosyal Destek Grubu, Yalıncak ve Akçaabat arasındaki sahil ve bazı parklara yem bırakarak, kuşların yemek ihtiyaçlarını giderdiler.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, mesai arkadaşlarını tebrik ederek, "Soğuklar gelmeye başladı. Hayvanlarımız ise hem bu soğuktan etkileniyor hem de aç kalıyorlar. Kuşların birçoğunun açlıktan ve soğuktan etkilendiğini gördük. Biz de kuşların aç kalmaması için bir şeyler yapalım dedik. Sokağa çıkma yasağının olduğu ve esnaf dükkanlarının kapalı olduğu bu günlerde kuşların beslendikleri yerler de kapalı. Biz de Ortahisar Belediyesi olarak hafta sonu ve haftanın belirli günlerinde Yalıncak ve Akçaabat arasındaki sahil ve bazı parklarımıza yem bırakıyoruz. Sahile bıraktığımız yemlerden kuşlar yiyerek kışın karınlarını doyuruyor. Herkes aynı hassasiyeti gösterirse birçok kuş ve sokak hayvanı aç kalmaz ve kışı rahat geçirir. Örnek bir davranış sergilemenin mutluluğu içindeyiz" dedi.

Sokağa çıkma yasağında bu kez kuşları yalnız bırakmadılar
Sokağa çıkma yasağında bu kez kuşları yalnız bırakmadılar
Sokağa çıkma yasağında bu kez kuşları yalnız bırakmadılar
Sokağa çıkma yasağında bu kez kuşları yalnız bırakmadılar
Sokağa çıkma yasağında bu kez kuşları yalnız bırakmadılar
Sokağa çıkma yasağında bu kez kuşları yalnız bırakmadılar
Sokağa çıkma yasağında bu kez kuşları yalnız bırakmadılar
Sokağa çıkma yasağında bu kez kuşları yalnız bırakmadılar
Sokağa çıkma yasağında bu kez kuşları yalnız bırakmadılar
Sokağa çıkma yasağında bu kez kuşları yalnız bırakmadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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