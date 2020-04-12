Sokağa çıkma yasağına denizde yakalandılar; teknede mahsur kaldılar Sokağa çıkma yasağına denizde yakalandılar; teknede mahsur kaldılarMUĞLA'nın Bodrum ilçesinden denize açılarak Karaada'ya giden 3 vatandaş, sokağa çıkma yasağı haberini alır almaz ilçeye geri döndü.

Sokağa çıkma yasağına denizde yakalandılar; teknede mahsur kaldılar

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden denize açılarak Karaada'ya giden 3 vatandaş, sokağa çıkma yasağı haberini alır almaz ilçeye geri döndü. Ancak döndüklerinde yasağın başladığını öğrenen tatilciler yasak bitene kadar teknede mahsur kaldı.

Perşembe günü Bodrum'dan denize açılan Gurbet Ünal, Cengiz Serter ve Ahmet Kıyak Kara Ada açıklarında teknelerini demirledi. Teknede bir gün kalan üç vatandaş, arkadaşlarının arayıp haber vermesi üzerine sokağa çıkma yasağının başlayacağını öğrendi. Apar topar Bodrum'a dönen tatilciler, yasağın başladığı saate yetişemeyince teknede mahsur kaldı. Serter, Kıyak ve Ünal yasak bitene kadar teknede kalmaya başladı. Teknede mahsur kalan Ahmet Kıyak, 'Haberi aldığımızda saat 23.15 civarındaydı. Haberi duyunca hemen döndük ama geriye dönmemiz tabi biraz zaman aldı. Limana geldiğimizde saat gece yarısını geçmişti ve her yer kapanmıştı. O saatten sonra evimize gidemedik. 2 gündür teknede kalıyoruz. Teknede müzik dinliyoruz, tavla oynuyoruz, film izliyoruz, sohbet ve muhabbetle zaman geçiriyoruz. Olabildiğince moralimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz' dedi.

Teknede kalanlardan Cengiz Sert ise 'Karaada da teknemiz demirliydi. Sokağa çıkma yasağının haberini arkadaşlarımız, ailelerimiz verdi. Biz hemen geldik demirledik ama geldiğimizde yasak başlamış her yer kapanmıştı. Şu an buradan hiçbir yere gidemiyoruz. Su yok, ekmek yok, marketler kapalı. Hiçbir şey alamadık' diye konuştu. Uğur Özgüreli ise tavla oynayarak vakit geçirdiklerini söyledi.

Kaynak: DHA