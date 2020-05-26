Sokağa çıkma yasağı olan çocuklara evde "survivor" parkuru Sokağa çıkma yasağı olan çocuklara evde "survivor" parkuru Sandalye, minder ve koltukların üzerinden atlayan çocuklar doyasıya eğlendi Ramazan Bayramının ikinci gününde sokağa çıkma yasağı bulunan 3 çocuk, babalarının salonda sandalye, minder ve koltuklarla hazırladığı parkurda doyasıya eğlendi.

Sokağa çıkma yasağı olan çocuklara evde "survivor" parkuru Sandalye, minder ve koltukların üzerinden atlayan çocuklar doyasıya eğlendi İSTANBUL - Ramazan Bayramının ikinci gününde sokağa çıkma yasağı bulunan 3 çocuk, babalarının salonda sandalye, minder ve koltuklarla hazırladığı parkurda doyasıya eğlendi. Çocukların "survivor" tadındaki eğlencesi kameralara yansıdı. Ramazan Bayramının ikinci gününde çocuklarının sokağa çıkma yasağı bulunması nedeniyle baba Oğuz Kaan Ünver evde sandalye, minder ve koltuklarla parkur oluşturdu. Ardından çocuklar müzik eşliğinde parkurdaki zorlukları geçerek birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Birbirinden renkli görüntüler oluştuğu "survivor" tadındaki yarışma kameralara yansıdı. Kaynak: İHA