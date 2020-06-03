Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor
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Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş ve üzerindekilerin daha fazla sokağa çıkmasına yönelik bir düzenleme üzerinde çalışıldığını açıkladı. Koca'nın konuyla ilgili açıklamasında, "Büyüklerimizin hareket kısıtlılığıyla ilgili bir düzenleme yapılması gündeme geldi, gelecek hafta netleşmiş olur" ifadelerini kullandı.

03.06.2020 20:48 | Son Güncelleme: 03.06.2020 21:05

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin 1 Haziran itibariyle yeni bir sürece girdiğini belirten Koca, bu sürece 'normalleşme süreci' dediklerini hatırlattı.

65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma yasağıyla ilgili soruya yanıt veren Koca, "Bu süreçte en çok fedakarlık gösteren 65 yaş üstü ve gençlerimiz oldu. Halen sokağa çıkma noktasında kısıtlı olan ve en son sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı şekliyle büyüklerimizin haftada 1 gün, gençlerimizin haftada 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Daha çok özellikle büyüklerimizin hareket kısıtlılığı benzeri sorunlar nedeniyle bunun artırılmasının doğru olacağı yaklaşım var. Önümüzdeki hafta gündeme gelmiş olur. Daha net bir karar açıklanmış olur. Bir düzenleme yapılması gündeme gelmiş oldu. Gelecek hafta netleşmiş olur." şeklinde konuştu.

"KISITLAMANIN KALKMASI TOPLU FEDAKARLIKLA MÜMKÜN"

Toplu fedakarlık ile 65 üstünün ve çocukların daha erkenden sokağa çıkabileceğini söyleyen Koca, "Büyüklerimizin ve gençlerimizin bu fedakârlığına son vermek, 30 milyon kişiden bahsediyorum, 53 milyon kişinin tedbirlere uymasıyla doğru orantılı. Bu kadar fedakarlık gösteren büyüklerimiz ve gençlerimizin bu kısıtlılıklarını erken dönemde sona erdirmek üzere bir yaklaşıma gelmemiz gerek. Onun için 53 milyonun tedbirlere uyması gerekiyor." dedi.

Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor

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