Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağı cezası E - devlet!
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Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağı cezası E - devlet!

Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağı cezası E - devlet!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Korona virüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla 17 Mayıs tarihine kadar sokağa çıkma yasağı getirildi. Peki, Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağı cezası E - devlet!

Korona virüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla 17 Mayıs tarihine kadar sokağa çıkma yasağı getirildi. Peki, Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağı cezası E - devlet!

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Kolluk kuvvetleri önce sokakta bulunan yaşlı vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyaracak ve ihtiyaç olursa yardım da edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, güvenlik güçlerinin ikazına rağmen sokakta bulunmaya devam edenlere 3186 TL para cezası kesilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SORGULAMA

Haftanın belli günleri ve saatlerinde yasak olan sokağa çıkma kısıtlamasında aldığınız ceza miktarınıe- devlet üzerinden öğrenebilirsiniz.

#EVDEKAL
COVID-19'un yayılmasını önlemek için:
Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.
Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.
Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.
Maskeler
Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.
#EVDEKAL
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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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