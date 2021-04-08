Sokağa çıkma yasağı başladı
Anadolu Ajansı / Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - Haberler | Güncel
Görüntü Dökümü: Boş cadde ve meydanlardan detaylar Erbil kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında IKBY İçişleri Bakanlığı'nın kararı olan 20: 00 - 06: 00 saatleri arası sokağa çıkma yasağı başladı.
Görüntü Dökümü:
Boş cadde ve meydanlardan detaylar
Erbil kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında IKBY İçişleri Bakanlığı'nın kararı olan 20: 00 - 06: 00 saatleri arası sokağa çıkma yasağı başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed