Sokağa çıkma yasağı başladı
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Sokağa çıkma yasağı başladı

Anadolu Ajansı / Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - Haberler | Güncel

Görüntü Dökümü: Boş cadde ve meydanlardan detaylar Erbil kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında IKBY İçişleri Bakanlığı'nın kararı olan 20: 00 - 06: 00 saatleri arası sokağa çıkma yasağı başladı.

Görüntü Dökümü:

Boş cadde ve meydanlardan detaylar

Erbil kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında IKBY İçişleri Bakanlığı'nın kararı olan 20: 00 - 06: 00 saatleri arası sokağa çıkma yasağı başladı.

Sokağa çıkma yasağı başladı
Sokağa çıkma yasağı başladı
Sokağa çıkma yasağı başladı
Sokağa çıkma yasağı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

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