Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiler: 'Canımız sıkılmıştı' dediler
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Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiler: 'Canımız sıkılmıştı' dediler

26.01.2021 00:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 00:53
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiler: 'Canımız sıkılmıştı' dediler

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Tüm yurtta polis ekipleri denetim yaptı. Kısıtlama saat 05.00'e kadar devam ederken Mecidiyeköy'de denetim yapan ekipler, durdurdukları bir otomobildeki 2 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 6 bin 300 lira ceza yazdı. 

Ceza uygulanan iki kişi "Canımız sıkılmıştı, gezmeye çıktık. 6 bin 300 TL ceza yedik, yapacak bir şey yok" dedi. 


- İstanbul
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiler: 'Canımız sıkılmıştı' dediler
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiler: 'Canımız sıkılmıştı' dediler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ozan URAL

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