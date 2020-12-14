Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu direk kavgası
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Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu direk kavgası

14.12.2020 13:25 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:29
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu direk kavgası

Afyonkarahisr'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu belediye tarafından bir araziye elektrik direği dikilmek istenince halk karşı çıkarak sokağa döküldü.

Afyonkarahisr'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu belediye tarafından bir araziye elektrik direği dikilmek istenince halk karşı çıkarak sokağa döküldü.

Sinanpaşa ilçesi Düzağaç beldesinde hafta sonu belediye ekipleri tarafından vatandaşların karşı çıktığı araziye elektrik direği dikilmek istendi. Direğin dikildiğini gören kalabalık bir grup belediye ekiplerini engellemek istedi. Belediye ekipleri ile vatandaşlar arasından arbede yaşanırken jandarma duruma el koydu. Bazı kişileri gözaltına alan jandarma ekipleri, direğin dikilmesini engelleyen vatandaşları ise sakinleştirmeye çalıştı. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen istemedikleri direğin dikilmesine karşı koydukları görüldü. - AFYONKARAHİSAR

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu direk kavgası
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu direk kavgası
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu direk kavgası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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