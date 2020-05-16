Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla başkent sessizliğe büründü Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Ankara'nın işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Ankara'nın işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

Polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasından birkaç saat önce Kuğulu Park, Gençlik Parkı, Seğmenler Parkı ve 50. Yıl Parkı ile bazı caddelerdeki vatandaşları evlerine gitmesi için uyardı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala az da olsa araç trafiğinin görüldüğü 15 Temmuz Kızılay Milli İrade, Sıhhiye, Anadolu ve Ulus meydanlarında 00.00'dan itibaren sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının ihlaline karşı söz konusu park ve caddelerde uygulama noktaları oluştururken, motorize ekiplerle mahalle bekçileri de ara sokaklarda devriye görevi yaptı.

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, 19 Mayıs Salı gece yarısı sona erecek.

Kaynak: AA