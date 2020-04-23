Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sokaklar boşaldı
Cadde ve sokakların sakin görüntüsü Balıklıgöl Yerleşkesi Balıklıgöl'ün sakin görüntüsü Park ve yeşil alanların boş görüntüsü Tarihi mekanların sessizliği ŞANLIURFA (AA) Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde...
23.04.2020 09:36 | Son Güncelleme: 23.04.2020 09:38
Cadde ve sokakların sakin görüntüsü
Balıklıgöl Yerleşkesi
Balıklıgöl'ün sakin görüntüsü
Park ve yeşil alanların boş görüntüsü
Tarihi mekanların sessizliği
ŞANLIURFA (AA) Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.
Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi sessiz günlerinden birini yaşadı.
Kaynak: AA