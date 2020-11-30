Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü
30.11.2020 14:06 | Son Güncelleme: 30.11.2020 14:12
Galata köprüsünde balık tutan vatandaşlar Eminönü vapur iskelesi, meydan, otobüs durakları, yer altı çarşısı, mısır çarşısı Taksim'den izlenimler İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hayat normale döndü.
Galata köprüsünde balık tutan vatandaşlar
Eminönü vapur iskelesi, meydan, otobüs durakları, yer altı çarşısı, mısır çarşısı
Taksim'den izlenimler İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hayat normale döndü. Özellikle İstiklal Caddesi'ndeki insan yoğunluğu dikkat çekiyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya