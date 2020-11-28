Sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyip ormana giden alkollü şahsın başına gelmeyen kalmadı

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyerek ormana giden ve mahsur kalan alkollü şahıs, polis ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Alkollü şahıs, "Sokağa çıkma yasağından haberin yok mu?" diyen ekiplere "Benim oğlum pazartesi cezaevine girecek. Yasak kimin umurunda. Ben kendimi ormana saldım" dedi ancak cezadan kurtulamadı.