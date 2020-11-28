Sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyip ormana giden alkollü şahsın başına gelmeyen kalmadı
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyerek ormana giden ve mahsur kalan alkollü şahıs, polis ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Alkollü şahıs, "Sokağa çıkma yasağından haberin yok mu?" diyen ekiplere "Benim oğlum pazartesi cezaevine girecek. Yasak kimin umurunda. Ben kendimi ormana saldım" dedi ancak cezadan kurtulamadı.
Bursa'nın, Uludağ'ın eteklerinde merkez Osmangazi ilçesi Maksem Gökdere Boğazı'nda ormanlık alanda meydana gelen olayda, saat 20.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen Nevzat G. (58), Maksem Deresi'nin kenarında alkol almaya başladı. Bir süre ormanlık alanda yürüyen Nevzat G, alkolün de etkisiyle kaybolarak polis ekiplerinden yardım istedi.
YAKLAŞIK BİR SAAT ARANDI
Nevzat G. polis ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren arama çalışmasının ardından ormanlık alanda bulundu. Nevzat G'nin ayakta durmakta güçlük çektiği görülürken, yere düşmesi kameralar tarafından görüntülendi.
"YASAK KİMİN UMRUNDA"
Nevzat G. "Sokağa çıkma yasağını bilmiyor musun, neden sokağa çıktın?" diye soran ekiplere, "Ah be kardeşim. Benim oğlum 13 yıl hapis cezası aldı. Pazartesi cezaevine girecek. Yasak kimin umurunda" diye konuştu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Vücudunda kesikler oluşan Nevzat G. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
3 BİN 186 LİRA CEZA KESİLDİ
Öte yandan Nevzat G'ya "Sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak" suçundan 3 bin 186 TL para cezası uygulandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı