Sokağa çıkma kısıtlamasında yabancı turistin rezilliği 'pes' dedirtti
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Sokağa çıkma kısıtlamasında yabancı turistin rezilliği 'pes' dedirtti

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇALIŞKAN - Haberler | Güncel

Sokağa çıkma kısıtlamasında yabancı turistin rezilliği 'pes' dedirtti Korona virüs pandemisi dolayısıyla uygulanan tam kapanmada sahili sakin bulan bir turistin rezilliği 'pes' dedirtti.

Sokağa çıkma kısıtlamasında yabancı turistin rezilliği 'pes' dedirtti

AYDIN - Korona virüs pandemisi dolayısıyla uygulanan tam kapanmada sahili sakin bulan bir turistin rezilliği 'pes' dedirtti. Didim Altınkum'da bir kadın turist çırılçıplak denize girdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 17 Mayıs'a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında Didim'de bulunan dünyaca ünlü Altınkum plajı boş kaldı. 3 kilometrelik plaj adeta eski günlerini ararken, kısıtlamadan muaf olan yabancı bir turist kadın çırılçıplak denize girdi

Sokağa çıkma kısıtlamasında yabancı turistin rezilliği 'pes' dedirtti
Sokağa çıkma kısıtlamasında yabancı turistin rezilliği 'pes' dedirtti
Sokağa çıkma kısıtlamasında yabancı turistin rezilliği 'pes' dedirtti
Sokağa çıkma kısıtlamasında yabancı turistin rezilliği 'pes' dedirtti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇALIŞKAN

Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti
Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti
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