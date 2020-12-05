Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
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Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

05.12.2020 10:50 | Son Güncelleme: 05.12.2020 10:54
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediye olarak sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda sokak hayvanlarını aç ve susuz bırakmayacaklarını belirtti.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediye olarak sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda sokak hayvanlarını aç ve susuz bırakmayacaklarını belirtti.

Başkan Şahin, şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da can dostları olan sokak hayvanlarını en güzel şekilde hayatlarını sürdürmeleri için Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin büyük bir gayretle çalıştığına vurgu yaptı. Bugün ve yarın sürecek olan kısıtlama nedeniyle şehrin birçok noktasında yer alan besleme noktalarına mama ve su bıraktıklarını kaydeden Başkan Şahin, şunları söyledi:

"Bilecik Belediyesi olarak sokak hayvanlarını kış mevsiminin olumsuzluklarından etkilenmemeleri için yüzü aşkın noktaya kulübe ve barınaklar koyduk. Diğer yandan pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasında can dostlarımız bize emanet olacak. Şehrimizin dört bir köşesinde yer alan barınak ve beslenme noktalarına mama ve su takviyesi yaptık. Vatandaşlarımızın da bu konuda içlerinin rahat olmasını istiyoruz. Can dostlarımız bize emanet."

Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarı Hasan Şafak ise Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen hizmetten duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Şahin ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK

Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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