Husumetli iki grup arasında yaşanan saç saça kavga kameralara yansıdı
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Husumetli iki grup arasında yaşanan saç saça kavga kameralara yansıdı

01.03.2021 10:38 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:02
Husumetli iki grup arasında yaşanan saç saça kavga kameralara yansıdı

Antalya'da korona nedeniyle uygulanan kısıtlama sırasında aralarında husumet bulunan iki grup bir market önünde karşılaşınca yumruklar havada uçuştu. Kadınların da dahil olduğu kavga büyüyerek sokağa taştı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki grup zincir market şubesi önünde karşılaştı. Tartışma sonrası kısa sürede yumruklar konuşmaya başladı. Kadınların da dahil olduğu kavga bir anda büyüdü ve sokak içinde devam etti.

15 KİŞİLİK KAVGA

Tarafların birbirlerine yumrukla saldırdığı kavgaya yaklaşık 15 kişi karıştı. Tarafların kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp kavga ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredeki esnafın araya girmesiyle taraflar güçlükle birbirinden ayrıldı. Görüntüyü çeken kişinin, "Zeytinköylüler şu an savaşıyor" sözleri kayıtlara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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