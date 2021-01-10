Sokağa çıkma kısıtlamasında "Muğla evde kal satranç oyna" etkinliği düzenlendi
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Sokağa çıkma kısıtlamasında "Muğla evde kal satranç oyna" etkinliği düzenlendi

10.01.2021 19:35 | Son Güncelleme: 10.01.2021 19:38
Sokağa çıkma kısıtlamasında

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında düzenlenen "Muğla evde kal satranç oyna" etkinliğinde, aileler çocuklarıyla satranç oynadı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında düzenlenen "Muğla evde kal satranç oyna" etkinliğinde, aileler çocuklarıyla satranç oynadı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrenci ve velilere, "Muğla sağlık için evde kalıyor, kitap okuyor, spor yapıyor, şarkımızı çalıyor ve bu hafta sonu ailecek satranç oynuyor" çağrısında bulunuldu.

Çağrıya kulak veren öğrenciler, sokağa çıkma kısıtlamasında aileleriyle satranç oynama imkanı buldu.

Öğrenci ve ailelerinin satranç oynadığı anlar, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

#Muğlaevdekalsatrançoyna etiketiyle paylaşılan fotoğraflar, sosyal medyada beğeni topladı.

Etkinliğe Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da sosyal medya üzerinden destek verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, etkinlikle öğrencilerin bilişsel, fiziksel, ruhsal gelişimlerine katkı sağlamayı, aile içi iletişimi güçlendirmeyi ve farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Satrancın her evde oynanması gereken önemli bir akıl oyunu olduğunu belirten Töre, "Böylesine faydalı bir oyunun, çocuklarımızı ekran bağımlılığından da uzaklaştıracağına inanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça

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