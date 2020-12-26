Sokağa çıkma kısıtlamasında katliam gibi kavga: 5 ölü, 3 yaralı
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Sokağa çıkma kısıtlamasında katliam gibi kavga: 5 ölü, 3 yaralı

26.12.2020 15:50 | Son Güncelleme: 26.12.2020 15:55

Sokağa çıkma kısıtlamasında katliam gibi kavga: 5 ölü, 3 yaralı Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü, 3 kişide yaralandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında katliam gibi kavga: 5 ölü, 3 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü, 3 kişide yaralandı. Jandarmanın güçlükle sonlandırdığı kavga 3 kişide gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa-Bozova karayolu üzerindeki kırsal Remzi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında arazi anlaşmazlığı sonucu husumet bulunan Avcı ve Polat aileleri arazi meselesini görüşmek üzere Remzi Mahallesi'nde toplandı. Burada bir süre görüşen taraflar arasındaki anlaşmazlık büyüyerek tabanca ve uzun namlulu tüfeklerin kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Karayolu üzerine taşınan silahlı kavgada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Silahlı kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kişi kent merkezindeki hastanelere sevk edildi. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 2 kişide doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ortalığın savaş alanına döndüğü silahlı kavgada olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Çıkan çatışmada Mehmet Emin Avcı, İbrahim Polat, Ömer Avcı, Mustafa Avcı ve Elif Avcı hayatını kaybetti. Kavga nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanlardan 3 kişi yakalanırken, diğer şahısların yakalanmasına çalışılıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasında katliam gibi kavga: 5 ölü, 3 yaralı
Sokağa çıkma kısıtlamasında katliam gibi kavga: 5 ölü, 3 yaralı
Sokağa çıkma kısıtlamasında katliam gibi kavga: 5 ölü, 3 yaralı
Sokağa çıkma kısıtlamasında katliam gibi kavga: 5 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI

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