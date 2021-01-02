Kısıtlamada İstanbullular Caddebostan Sahili'ne akın etti! Sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
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Kısıtlamada İstanbullular Caddebostan Sahili'ne akın etti! Sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı

02.01.2021 15:57 | Son Güncelleme: 02.01.2021 17:32

Sokağa çıkma kısıtlamasında güneşi gören İstanbullular, Caddebostan Sahili'ne akın etti. Bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak kalabalık oluşturduğu görüldü.

Yılbaşı nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen vatandaşlar Caddebostan Sahili'ne akın etti. Bazı vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarken, kimi vatandaşlar da denize karşı güneşlendi. İnsanların kalabalık oluşturduğu Caddebostan Sahili havadan görüntülendi.

Kısıtlamada İstanbullular Caddebostan Sahili'ne akın etti! Sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı

SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYARAK KALABALIK OLUŞTURDULAR

Ülke genelinde 31 Aralık 2020 akşamı sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçirildi. Bugün sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çok sayıda vatandaş Caddebostan Sahili'ne akın etti. Kimi vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazı vatandaşlarda spor yaptı. Bazı vatandaşlar ise çocuklarıyla denize girerken, bazı vatandaşlar da bisiklet sürdü. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak, vatandaşların kalabalık oluşturduğu Caddebostan Sahili havadan görüntülendi.

Kısıtlamada İstanbullular Caddebostan Sahili'ne akın etti! Sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
Kısıtlamada İstanbullular Caddebostan Sahili'ne akın etti! Sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (7)
ANT: Yasağa noldu
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DELİBAL: Denetim yok denetim. Yasaklarda polis zabıta ne iş yapar
Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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