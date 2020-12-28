Kısıtlamada vatandaşa yardıma giden muhtara ceza kesildi
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Kısıtlamada vatandaşa yardıma giden muhtara ceza kesildi

28.12.2020 15:32 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:43
Kısıtlamada vatandaşa yardıma giden muhtara ceza kesildi

Afyonkarahisar'da yaşlı bir kadın kısıtlamada hastaneye gidebilmek için mahalle muhtarından yardım istedi. Yaşlı kadının gerekli izinleri alabilmesi için karakola giden muhtara, kısıtlamada sokakta olduğu için ceza kesildi. Cezanın haksız yere olduğunu savunan muhtar, iptal için dilekçe yazdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlginç olay, kent merkezi Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, korona tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yaşlı bir kadın hastaneye gitmek istediğini söyleyerek Erenler Mahalle Muhtarı Hasan Çavlan'ı arayarak yardım istedi.

VATANDAŞA YARDIM ETMEK İSTEDİ

Muhtar Çavlan, bunun üzerine karakola giderek vatandaşın hastaneye gitmesi için gerekli izinleri görüşmek istedi. Ancak Çavlan, burada görevli polis memurlarının kendisini dinlemeyerek tutanak tutup 3 bin 150 TL para cezası kestiğini söyledi.

CEZANIN İPTALİNİ İSTEDİ

Çavlan, filyasyon ekibinde görevli olduğunu kaydederek kendisine yazılan cezaya anlam veremediğini öne sürüp polis memurları ile bir süre görüştükten sonra karakoldan ayrıldı.

Çavlan, bugün ise cezanın haksız yere yazıldığını belirttiği dilekçesini Afyonkarahisar Valiliği'ne sunarak cezanın iptalini istedi. Çavlan'ın başvurusu üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında bir ilk yaşandı, mahalle muhtarına ceza yazıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
FİLOZOF: Polisler gaza geldi :D
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500
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